رفحاء 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسقدم مستشفى شعبة نصاب العام خدماته لأكثر من 52000 مستفيد خلال عام 2020م، حيث بلغ عدد مراجعي الطوارئ 24722 مراجعاً، والعيادات الخارجية 27498 مراجعاً كما تم خلال نفس الفترة تنويم 1112 مريضاً، فيما تم إجراء 1920 عملية جراحية، إضافةً إلى صرف 38168 وصفةً طبيةً، كما تم إجراء 26024 فحصاً مخبرياً إلى جانب 4809 فحوصات إشعاعية .يذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد بها 10 مراكز طبية متخصصة تضمنت مركز للقلب، و 3 مراكز للسكري، و 3 مراكز للكلى، إلى جانب 3 مراكز أسنان، إضافةً إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر بها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، إضافةً إلى 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية .// انتهى //10:44ت م0029