بريدة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة الإرشاد الطلابي "بنات" اليوم، البرنامج التدريبي "التطوير والجودة في تقديم الخدمات الإرشادية"، استهدف أكثر من 100 مرشدة طلابية بجميع المراحل الدراسية، لتعزيز القيم والطرق الإرشادية، والعمل على تدعيم المفاهيم التربوية والمعرفية.وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور منها، مفهوم وأهداف الخدمات الإرشادية ومهام ومهارات المرشدة الطلابي، ومبادئ تطبيق الجودة في الخدمات النفسية والاجتماعية، وكذلك مهارات إجراء المقابلات الإرشادية وتصميم الخطط العلاجية في الخدمات الإرشادية وبرامج الرعاية اللاحقة للحالات.// انتهى //11:46ت م0047