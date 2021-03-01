جيزان 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عبر -الاتصال المرئي- اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تُنظمه مديرية الدفاع المدني بجازان تحت شعار " يد تبني ويد تحمي " .وأكد سمو نائب أمير جازان أهمية المناسبة ومشاركة المنطقة بها، والدور المناط برجال الدفاع المدني في حماية الوطن والمواطن ومقدراته، مؤكداً حرص ودعم سمو أمير المنطقة وحرصه شخصياً على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع المستوى الوعي لدى المواطن والمقيم بكل ما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام الدفاع المدني بجازان اللواء الدكتور عبدالله بن عائض الشهري عن خُطة مدني جازان لتنفيذ الفعاليات بما يسهم في إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني ويعزز الوعي المجتمعي، عبر العديد من ورش العمل والمحاضرات والمسابقات التي ستقام "عن بعد" للتعريف بالمخاطر ورفع مستوى السلامة العامة وبث الرسائل التوعوية، والتعريف بأهمية سلامة المنشآت، ورمز البناء السعودي والسلامة المهنية، إلى جانب المسابقات الثقافية في مجال السلامة ومسيرة قافلة من الآليات من الدفاع المدني وبعض الفرق التطوعية بالمنطقة.فيما كرم سمو نائب أمير المنطقة في ختام التدشين المتقاعدين والفرق التطوعية المشاركة في تنفيذ الفعالية.حضر التدشين وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.// انتهى //11:48ت م0048