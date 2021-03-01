عام / سمو أمير منطقة الجوف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني " يد تبني ويد تحمي "
الاثنين 1442/7/17 هـ الموافق 2021/03/01 م واس
سكاكا 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م الذي تُنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار " يد تبني ويد تحمي " .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عثمان بن عبدالله الدباس .
وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن الأنشطة والبرامج التوعوية التي تتضمنها الفعاليات .
وثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود التي يقوم بها " الدفاع المدني " بالمنطقة لتعزيز الوعي المجتمعي .
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11:57ت م
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