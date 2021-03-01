سكاكا 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م الذي تُنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار " يد تبني ويد تحمي " .جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عثمان بن عبدالله الدباس .وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن الأنشطة والبرامج التوعوية التي تتضمنها الفعاليات .وثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود التي يقوم بها " الدفاع المدني " بالمنطقة لتعزيز الوعي المجتمعي .// انتهى //11:57ت م0050