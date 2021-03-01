تونس 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على المستجدات السياسية والأمنية في تونس وما تعرفه من تجاذبات وسجال متواصل بين مختلف الأطراف السياسية في وقت لايزال فيه الصمت يلف مآل التحوير الوزاري الجزئي الذي أعلنه مؤخرا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في ظل عدم توافق العديد من الأطراف حول بعض أسماء الوزراء .وفي الشأن الليبي رأت صحف الإثنين أن الجدل في ليبيا لم يهدأ بسبب الغموض الذي يلف المشاورات البرلمانية المتعلقة بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة التي يقودها عبد الحميد دبيبة ، فبينما قرر شق من النواب الاجتماع في مدينة سرت اختار شق آخر مدينة طرابلس أو غدامس، فيما اختار نواب آخرون طبرق.وتطرقت إلى قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى أن ينتهي وباء فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على ضرورة تعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات، مشيرا إلى أن تمديد غلق الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي، جاء بعد إصدار وزارة الصحة والسكان الجزائرية تقريراً مفصلاً حول الوضعية الوبائية في الجزائر والعالم.وتناقلت صحف تونس إعلان أسطول البحر الأسود الروسي أمس أن سفينة حربية تابعة له رست في ميناء بورتسودان السوداني المطل على البحر الأحمر ، وقالت إن هذه الخطوة تأتي كتمهيد لإنشاء قاعدة عسكرية روسية في السودان رغم المعارضة الأمريكية الشديدة لهذه الخطوة.// انتهى //12:00ت م0051