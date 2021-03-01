نجران 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران من مكتبه اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض الافتراضي المصاحب الذي يصادف اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، وذلك بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني.وقال سمو ه: "إننا نقدر بكل فخر واعتزاز ما يقدمه الدفاع المدني من جهود مقدرة في القيام بمهامه عند وقوع الحوادث وأعمال التوعية التي تتم عبر الوسائل المختلفة والجولات الميدانية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة"، مشيداً بدور أجهزة الدفاع المدني في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات.واطلع سمو أمير المنطقة على عرض مرئي عن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي ينظم في مختلف محافظات المنطقة.من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران العميد الركن سعد بن سعيد الشهراني أنه جارٍ التنسيق مع التعليم للاستفادة من منصات التعليم - عن بُعد - للوصول إلى الطلبة بهدف نشر الوعي والسلامة العامة، مشيراً إلى عقد ورش عمل عبر منصات التواصل ومع المزارعين للحفاظ على المسطحات الخضراء .// انتهى //12:03ت م0052