الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسقدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مركز غسيل الكلي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني، وتستمر لمدة يومين.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //12:08ت م0053