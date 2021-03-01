مقديشو 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأدانت جمهورية الصومال الفيدرالية، بشدة الهجمات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية لاستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية .وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المسيرة تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط.وعد الصومال هذه الهجمات بأنها خرق للقانون الدولي والإنساني وجرم إرهابي ضد مناطق سكنية وعرقلة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع في اليمن.وأكد البيان تضامن الصومال ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات كافة التي تتخذها للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي عدوان غادر.// انتهى //12:22ت م0057