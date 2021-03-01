جنين 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين بينهم أخوين من محافظة جنين.ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أحمد محمود يحيى، والشقيقين هشام وحسام أحمد محمد يحيى من قرية العرقة ، فيما اعتقلت الأسير المحرر يوسف عبدالمالك السعدي من سيلة الحارثية، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.// انتهى //12:23ت م0058