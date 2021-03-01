المدينة المنورة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسقدّم قسم الطوارئ بمستشفى الميقات العام في المدينة المنورة خدماته الطبية لـ 206 مستفيدين، وذلك خلال شهر فبراير 2021م.وبينت "صحة المدينة المنورة" أن قسم المختبر وبنك الدم أجرى 16109 فحوص مخبرية، فيما تم صرف 5099 وصفة دوائية للمراجعين، مضيفةً أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 808 عمليات جراحية منها 70 عملية تكميم معدة و 120 عملية تجميل و 354 عملية جراحة عامة و 264 عملية جراحة لليوم الواحد, وقام قسم الأشعة بعمل 453 صورة أشعة متنوعة، كما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها في العديد من التخصصات الطبية لـعدد 2065 مستفيد.يُذكر أن مستشفى الميقات العام تبلغ سعته السريرية 75 سريراً.// انتهى //12:25ت م0060