نجران 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسقلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، مدير إدارة الجوازات بالمنطقة اللواء سعد بن سعيد القحطاني رتبته الجديدة، بناء على الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.وهنأ سموه اللواء القحطاني بالثقة الكريمة، بترقيته إلى رتبة لواء، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.وأشاد سمو أمير منطقة نجران بجهود جوازات المنطقة في خدمة المستفيدين، مثمناً عملها الدؤوب في منفذ الوديعة الحدودي على مدار الساعة لتسهيل إجراءات العابرين من خلاله، متمنياً التوفيق للجميع في مهامهم.من جانبه أعرب مدير جوازات المنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وبتشرفه بتقلد الرتبة من سمو أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.// انتهى //12:26ت م0061