كابول 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسقُتل 30 عنصراً من مسلحي حركة طالبان من بينهم 16 عنصراً من تنظيم القاعدة وإصابة 6 آخرين في عملية أمنية للقوات الافغانية بإقليم كابيسا في وسط أفغانستان .وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم، أن العملية جرت الليلة الماضية في مناطق مختلفة من "وادي أفغانيا" بمنطقة نيجراب في الإقليم، بدعم من القوات الخاصة وسلاح الجو الأفغاني، مما أسفر عن مقتل 30 مسلحاً من حركة طالبان، بينهم 16 عنصراً من تنظيم القاعدة.ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل بشأن العملية.// انتهى //13:50ت م0084