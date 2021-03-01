الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسشاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي صادف اليوم الأول من شهر مارس 2021، حيث قامت الوزارة وفروعها في مناطق المملكة بالمشاركة بتوعية منسوبيها، ووضع لوحات توعوية وإرشادية عبر الشاشات الرئيسة عن أهمية التوعية بالسلامة، وأخطار الحرائق ونحوها، وبيان وسائل السلامة، إلى جانب التنويه بالجهود التي يقدمها رجال الدفاع المدني.وتأتي هذه المشاركة حرصًا من الوزارة على رفع مستوى الوعي بأهمية السلامة، ونشر التوعية لشرائح المجتمع كافة عبر منصاتها المختلفة، والتحذير من مخاطر الإهمال، والحرص على الحفاظ على ثروات هذا البلد ومقدراته؛ تحقيقاً لمبدأ الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة.// انتهى //13:51ت م0085