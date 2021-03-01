اجتماعي / جمعية البر برفحاء توزع 2030 منتجاً خلال شهر فبراير 2021
الاثنين 1442/7/17 هـ الموافق 2021/03/01 م واس
رفحاء 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس
أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة رفحاء "وارف" اليوم, توزيع 515 سلة غذائية مشتملة على أصناف مختلفة، إضافةً لأكثر من 1000 بطانية شتوية و 515 كرتون تمور، على الأسر المستفيدة من خدماتها لشهر فبراير 2021م .
وبينت "وارف" أنه تم الأخذ بكافة الإجراءات احترازية والوقائية خلال تسليم المنتجات للأسر المستفيدة، مقدمةً الشكر للمساهمين والداعمين، داعيةً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب.
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13:54ت م
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