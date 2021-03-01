رفحاء 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة رفحاء "وارف" اليوم, توزيع 515 سلة غذائية مشتملة على أصناف مختلفة، إضافةً لأكثر من 1000 بطانية شتوية و 515 كرتون تمور، على الأسر المستفيدة من خدماتها لشهر فبراير 2021م .وبينت "وارف" أنه تم الأخذ بكافة الإجراءات احترازية والوقائية خلال تسليم المنتجات للأسر المستفيدة، مقدمةً الشكر للمساهمين والداعمين، داعيةً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب.// انتهى //13:54ت م0086