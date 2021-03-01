عام / وكيل محافظة أملج يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
الاثنين 1442/7/17 هـ الموافق 2021/03/01 م واس
أملج 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس
دشن وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني بمكتبه اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " يد تبني ويد تحمي " الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم خالد العروي .
واطلع وكيل المحافظ على موجز لأعمال الدفاع المدني عبر المعرض الافتراضي للدفاع بمحافظة أملج.
وفي الختام قدم مدير إدارة الدفاع المدني درعاً تذكارياً لوكيل المحافظ.
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13:54ت م
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