أملج 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشن وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني بمكتبه اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " يد تبني ويد تحمي " الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم خالد العروي .واطلع وكيل المحافظ على موجز لأعمال الدفاع المدني عبر المعرض الافتراضي للدفاع بمحافظة أملج.وفي الختام قدم مدير إدارة الدفاع المدني درعاً تذكارياً لوكيل المحافظ.// انتهى //13:54ت م0087