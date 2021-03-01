سكاكا 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على الجهود المبذولة من قِبل محافظات ومراكز المنطقة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والجهود التوعوية في هذا الجانب.جاء ذلك خلال اجتماع سموه المرئي بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات بالمنطقة .واستعرض وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان تنفيذ التوصيات التي تم اعتمادها في الاجتماع السابق، ومتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يصدر من تعليمات في هذا الجانب بدءاً من منسوبيها وصولاً لجميع شرائح وفئات المجتمع من مواطنين ومقيمين .من جانبهم استعرض محافظي المحافظات سير العمل في مراكز لقاحات كورونا بالمنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، وجهود وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف في التوسع في مراكز اللقاحات، وجهود التوعية لحث الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا .وفي نهاية اللقاء شدد سموه على تكثيف جهود التوعية لمنع انتشار فيروس كورونا ، داعياً سموه الله أن يجنب بلادنا كل مكروه ويرفع الوباء عن الجميع .// انتهى //13:54ت م0088