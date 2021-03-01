جيزان 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير إدارة الجوازات بالمنطقة اللواء أسامة بن عبدالله أبو ملحه ، ومدير السجون بالمنطقة اللواء عيضة بن عايض المالكي رتبتيهما الجديدتين، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما إلى رتبة "لواء".ورفع مديرا جوازات وسجون المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الكريمة بترقيتهما ، معربين عن شكرهما لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان , على الدعم والتوجيه ، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.حضر التقليد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.// انتهى //13:57ت م0090