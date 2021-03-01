بريدة 17 رجب 1442 هـ الموافق 29 فبراير 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في الإمارة اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، التي تنظمها المديرية العامة للدفاع المدني، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير إدارة الكهرباء بالمنطقة المهندس عبدالعزيز السعيد.واستمع سموه لشرحٍ من مدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء الدكتور محمد أبو عباة عن أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني، والبرامج المصاحبة التي سيتم تفعيلها بالمنطقة، وستسهم بحول الله في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية بالمنطقة.عقب ذلك وقف سمو أمير القصيم على مدى جاهزية منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة عبر الآليات الحديثة والتقنية المتقدمة لمباشرة الكوارث والأزمات - لا قدر الله -، مطلعاً على المحتوى التوعوي الذي سيتم نشره بين جميع شرائح المجتمع بهذه المناسبة.ونوه سموه بالدعم السخي للقيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الدفاع المدني ، ودعمه بالتجهيزات والآليات التقنية والحديثة ، لتأدية الأدوار المنوطة بهذا القطاع الحيوي والمهم، مشيداً بالكفاءات العالية لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة ، وما يقومون به من جهود وقائية تسهم في المحافظة على الممتلكات والأرواح ، متمنياً أن تحقق الجوانب التوعوية التي تنطلق في اليوم العالمي للدفاع المدني أثراً إيجابياً على المجتمع لرفع الوعي الوقائي لديهم، لتتحقق السلامة للجميع.// انتهى //14:15ت م0095