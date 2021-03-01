الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت عنوان "يدٌ تبني ويدٌ تحمي" التي تقدم عبر تقنيات الاتصال المرئي.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر الحكم اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد الحرقان وعدداً من ضباط الدفاع المدني.وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر أهمية المشاركة في النشاطات والبرامج التثقيفية في المدارس والتعليم عن بعد، مبينًا أن التوعية عامل مهم في مجال الوقاية، منوهًا بالمشاركات المفيدة في الأيام العالمية لمختلف المجالات ودورها الهام في التركيز على المجتمعات والإنسان.من جانبه أوضح اللواء الحرقان أن اليوم العالمي للدفاع المدني يعزز من المفاهيم الوقائية في سلامة الأرواح والممتلكات والتوعية للمجتمع وتوضيح دورهم مع رجال الدفاع المدني.// انتهى //14:21ت م0097