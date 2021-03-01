تبوك 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واستشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية ومدارس المنطقة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من شهر مارس في كل عام، ويأتي الاحتفال هذا العام 2021 تحت شعار "يد تبني ويد تحمي" بفعاليات توعوية متنوعة.ودعا تعليم تبوك جميع مدارس المنطقة إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم "عن بعد" بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في خدمة المجتمع والحرص على ترسيخ مبادئ السلامة.// انتهى //15:25ت م0137