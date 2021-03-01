دبي 16 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسبعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان اليوم برسالة خطية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.قام بتسليم الرسالة سفير سلطنة عمان في الإمارات الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي وذلك خلال استقبال سموه له اليوم في إمارة دبي .// انتهى //15:26ت م0138