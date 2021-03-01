الرياض 17 رجب 1442 الموافق 1 مارس 2021 واس.أطلق مركز دعم وتطوير الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج "قافلة ريادة الأعمال" في نسخته الثانية، الذي يتضمن حملة تثقيفية بمفهوم ريادة الأعمال.واعتمد تصنيف ورش العمل في البرنامج على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: "اكتشاف" تُركز هذه المرحلة على اكتشاف الفرص المتاحة، وكيفية استغلال الأفكار، وحفظ حقوق الملكية، وأهم الخطوات لتأسيس العمل التجاري، وسميت هذه المرحلة باسم " معك من الصفر"، متضمنة ورشة عمل بعنوان "تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي" وورشة عمل "خطوات تأسيس العمل التجاري"، بالإضافة إلى ورشة عمل" الملكية الفكرية".وركزت المرحلة الثانية "توجيه" على أصحاب المشاريع القائمة من خلال التوجيه وتقديم الدعم فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، والتخطيط المالي للمشروع، وعمل دراسة الجدوى. وقد سميت هذه المرحلة باسم "معك خطوة بخطوة"، واشتملت على ورشة عمل بعنوان "التخطيط المالي للمشاريع" وورشة عمل "الإجراءات القانونية للمشاريع"، إضافة إلى ورشة عمل "دراسة الجدوى".وتأتي المرحلة الثالثة والأخيرة: "تمكين" على تمكين أصحاب المشاريع القائمة في مرحلة التطوير وتنمية الأعمال للمساعدة في زيادة الانتاجية وتحقيق النمو، وذلك تحت مسمى "معك للآخر"، متضمنة ورشة عمل "تصميم الهوية والعلامة التجارية"، إضافة إلى ورشة عمل "إنشاء متجرك الإلكتروني "، وورشة عمل "النمو والتوسع في المشاريع".يُشار إلى أنّ مركز دعم وتطوير الأعمال أُنشئ ليكون مركزاً وطنياً متخصصاً في دعم ومساعدة الطالبات بالجامعة والسيدات السعوديات في مجال ريادة الأعمال، تعزيزاً لثقافة العمل الحر وتنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.//انتهى//15:28ت م0140