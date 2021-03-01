ثقافي / تعليم مكة يُدشن منظومة الإدارة الذكية لرعاية الموهوبين
الاثنين 1442/7/17 هـ الموافق 2021/03/01 م واس
مكة المكرمة17 رجب 1442هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس
دشن مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي ،اليوم ، منظومة الإدارة الذكية لرعاية الموهوبين الذي نفذته إدارة الموهوبين بتعليم مكة .
وأوضح الزائدي أن منظومة الإدارة الذكية لرعاية الموهوبين تعد بيئة الكترونية متخصصة تُعنى بالرعاية الشاملة للطلبة الموهوبين والواعدين بالموهبة ، وتُسهم في تقديم خدمة نوعية للطلاب والطالبات ،وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار
يذكر أن المنظومة تمتاز بوجود بيانات الطلبة المتقدمين لمقياس موهبة منذ عام 1431 هــ وحتى العام الحالي .
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