مكة المكرمة17 رجب 1442هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشن مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي ،اليوم ، منظومة الإدارة الذكية لرعاية الموهوبين الذي نفذته إدارة الموهوبين بتعليم مكة .وأوضح الزائدي أن منظومة الإدارة الذكية لرعاية الموهوبين تعد بيئة الكترونية متخصصة تُعنى بالرعاية الشاملة للطلبة الموهوبين والواعدين بالموهبة ، وتُسهم في تقديم خدمة نوعية للطلاب والطالبات ،وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكاريذكر أن المنظومة تمتاز بوجود بيانات الطلبة المتقدمين لمقياس موهبة منذ عام 1431 هــ وحتى العام الحالي .// انتهى //15:28ت م0141