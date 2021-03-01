المدينة المنورة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم, ورشة عمل افتراضية حول "التصور الجديد للرخص الإنشائية" بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.واستعرضت الورشة التصوّر الجديد للرخص الإنشائية, وأدوار ومسؤوليات المكاتب الهندسية في إصدار القرار المساحي, ورخص البناء, وشهادة الإشغال, وإيضاح أدوار المعنيين بتطبيق كود البناء السعودي, والعقوبات والغرامات في حال عدم الالتزام, كما تناولت أبرز مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة.// انتهى //15:29ت م0143