جدة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسمكّنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرّمة 4773 سيدة مطلقة وأرملة ومستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال العام 2020 م ، في المجالات الحرفية والمهنية عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة .وعدّ المدير العام للجمعية محمد آل رضي، أكاديمية الحياة إحدى مبادرات الجمعية المخصصة للمرأة لتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج ، عبر التمكين الحرفي والمهني ، مشيرًا إلى أن الأكاديمية في عام 2020م أسهمت بتمكين 4773 سيدة، منهن 200 سيدة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، ووصل مجموع الدورات إلى 88 دورة بمعدل 1369 ساعة تدريبية.يُشار إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة أُسست في العام 2018م ، وتهدف إلى علاج القضايا المؤثرة في سيدات المجتمع ، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، وعدم قدرتهن على تسويق منتجاتهن، وقلة وجود حاضنات الأعمال للأسر الراغبة في الإنتاج .// انتهى //15:29ت م0144