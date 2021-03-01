المدينة المنورة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشّن محافظ الحناكية المكلف فهد المشرافي، اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢١م تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي".وبين مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد محمد المطيري، أن الاحتفال هذا العام سيكون عن بعد , مشيرًا إلى تنفيذ بعض البرامج التوعوية وغيرها عن بعد والبعض الآخر إلكترونيًا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز وعي المجتمع ورفع مستوى السلامة العامة.//انتهى//15:30ت م0145