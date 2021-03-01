عام / تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالحناكية

الاثنين 1442/7/17 هـ الموافق 2021/03/01 م واس
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المدينة المنورة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس
دشّن محافظ الحناكية المكلف فهد المشرافي، اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢١م تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي".
وبين مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد محمد المطيري، أن الاحتفال هذا العام سيكون عن بعد , مشيرًا إلى تنفيذ بعض البرامج التوعوية وغيرها عن بعد والبعض الآخر إلكترونيًا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز وعي المجتمع ورفع مستوى السلامة العامة.
//انتهى//
15:30ت م
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