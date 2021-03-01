‫الباحة 17 رجب 1442هـ الموافق 01 مارس 2021م واسيلتحق نحو 185 مرشداً صحياً في مختلف المراحل الدراسية من مدارس تعليم الباحة في برنامج الإسعافات الأولية للمرشدين الصحيين الذي تنظمه جامعة الباحة حضورياً في المركز الطبي الجامعي.ويهدف البرنامج إلى بث الثقافة الصحية الملائمة للتعامل مع الحالات الطارئة والمحافظة على سلامة طلاب المنطقة وتنمية قدرات المرشدين الصحيين في العيادة المدرسية والرفع من كفاءتهم في التعامل مع الحالات الصحية في المدرسة وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة في الحالات الطارئة.وينفذ البرنامج بصفة أسبوعية دورية يومي الثلاثاء والأربعاء بداية من الأسبوع الحالي، ليشمل العديد من المحاضرات التوعوية والعروض المرئية والدروس التطبيقية التي يقدمها مختصون في مجال الإسعافات الأولية.// انتهى //15:31ت م0146