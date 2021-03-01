القاهرة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسانطلقت اليوم فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية، الذي تنظمه مصر "افتراضيا" من خلال منصة مستحدثة تحت عنوان "تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في أفريقيا: التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل"، بمشاركة قادة ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من الدول الأفريقية.وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن أزمة جائحة كورونا على القارة الأفريقية أسهمت في تخصيص النسخة الحالية من المنتدى؛ لمناقشة الحلول اللازمة لمواجهتها.ويناقش المنتدى الذي تستمر أعماله لمدة 5 أيام من خلال 15 جلسة عدة محاور منها التعافي في مرحلة ما بعد كورونا وطرق تعزيز السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا" والإرهاب في ظل جائحة كورونا وكيفية النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن في أفريقيا وتفعيل الوقاية الهيكلية في أفريقيا" ومعالجة النزوح القسري في التخطيط الوطني وعمليات السلام وتوطين التحول النموذجي إلى الوقاية في أفريقيا".كما تتضمن الجلسات أيضا عددًا من الموضوعات منها تحفيز التعاون الإقليمي من أجل السلام والأمن والتنمية في البحر الأحمر"، والنهوض بالاستجابات المتكاملة لمخاطر الأمن المناخي، و"أزمة الساحل المتفاقمة، بالإضافة إلى الجلسة الختامية التي ستعقد تحت عنوان "رسم الطريق أمام قارة أفريقيا للمضي قدما: التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".مما يذكر أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، منصة أفريقية تفاعلية دشنت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019؛ للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون بين دول القارة والشركاء.// انتهى //16:03ت م0150