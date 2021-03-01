المنامة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,472.33 بارتفاع وقدره 5.91 نقاط عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة.كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 634.33 بارتفاع وقدره 0.09 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم مليونين و243 ألفًا و307 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 788 ألفًا و488 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 116 صفقة.// انتهى //16:04ت م0151