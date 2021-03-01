بريدة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة لمناقشة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لمكافحة سوسة النخيل.وأشاد سموه بجهود اللجنة التي قطعت شوطًا كبيرًا للوصول إلى نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء من 1.55% إلى 0.86% خلال السنوات الخمس الماضية، كاشفًا أن تلك الجهود أسهمت في فحص أكثر من مليونين ومائتي ألف نخلة خلال العام الماضي 2020م.وأكد أن المؤشرات أظهرت تحقيق نسبة انخفاض إصابة النخيل بالسوسة الحمراء بنسبة 50% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، مقدمًا شكره لجميع أعضاء اللجنة ولفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على دورهم الفاعل في الحد من انتشارها بالمنطقة، وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية وتفعيل الجوانب التوعوية والوقائية في مكافحتها، مثمنًا تعاون المزارعين مع اللجنة بما يسهم في القضاء عليها بإذن الله.واستعرض المشرف العام لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع توصيات الاجتماع السادس وما تم حيالها، متطرقًا إلى أعمال مركز الأمير فيصل بن مشعل لمكافحة السوسة الحمراء وأبحاث النخيل بالمنطقة.كما جرى استعراض خطة العمل المستقبلية للبرنامج لعام 2021م، التي تركزت على تكثيف الحملات التوعوية، والكشف الدوري على مزارع النخيل، مع تعزيز الجانب التدريبي للفئات المستهدفة عبر إقامة الأنشطة التدريبية والإرشادية لهم.حضرالاجتماع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، وأعضاء اللجنة.// انتهى //16:42ت م0171