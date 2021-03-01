الدرب 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسالتقى محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني اليوم، مدير مستشفى المحافظة العام علي أبو شقارة.واطلع المحافظ على عرض مرئي عن الملف الطبي الإلكتروني لمستشفي الدرب والخدمات التي يقدمها المستشفى والمراكز الصحية بالمحافظة للمرضى وإنجازات لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة، كما نُوقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية بالمحافظة.// انتهى //16:50ت م0173