عام / محافظ شرورة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
الاثنين 1442/7/17 هـ الموافق 2021/03/01 م واس
نجران 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس
دشَّن محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف بمقر المحافظة اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021 م تحت شعار "يد تبني ويد تحمي" ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالرحيم محمد الدميحي .
ونوه آل عاطف بالمشاركات المفيدة للقطاعات الحكومية في الأيام العالمية، ودورها المهم في التركيز على المجتمعات والإنسان ، وأهمية المشاركة في النشاطات والبرامج التثقيفية في المدارس والتعليم عن بعد ، مشيرا إلى أن التوعية تعد العامل الأهم في مجال الوقاية وحماية المجتمع.
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16:52ت م
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