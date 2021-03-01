نجران 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشَّن محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف بمقر المحافظة اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021 م تحت شعار "يد تبني ويد تحمي" ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالرحيم محمد الدميحي .ونوه آل عاطف بالمشاركات المفيدة للقطاعات الحكومية في الأيام العالمية، ودورها المهم في التركيز على المجتمعات والإنسان ، وأهمية المشاركة في النشاطات والبرامج التثقيفية في المدارس والتعليم عن بعد ، مشيرا إلى أن التوعية تعد العامل الأهم في مجال الوقاية وحماية المجتمع.// انتهى //16:52ت م0174