نجران 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشن محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف اليوم، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق" ، بحضور المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني، وذلك بمقر المحافظة.واستمع محافظ شرورة إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر شاشات العرض ، ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة ، مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.// انتهى //17:00ت م0176