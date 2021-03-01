لندن 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بتصاعد العنف من قبل الجيش في ميانمار ضد المتظاهرين السلميين خلال عطلة نهاية الأسبوع .وقال في تصريح له اليوم : بعد مرور شهر، يواصل الجيش في ميانمار تصعيد استخدامه للعنف لدعم انقلابه، بما في ذلك قتل متظاهرين سلميين خلال عطلة نهاية الأسبوع، يريد شعب ميانمار أن تسمع أصواته ويظهر شجاعة كبيرة في الرد على هذه الوحشية.وأضاف: واليوم ، واجهت أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار المنتخبة، مرة أخرى اتهامات ذات دوافع سياسية، يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده للضغط من أجل العمل لوقف العنف، والإفراج عن المعتقلين تعسفيًا وإعادة الحكومة المنتخبة .// انتهى //17:03ت م0179