تونس 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسنوه الرئيس التونسي قيس سعيد بمستوى علاقات التعاون بين الدّول الأفريقية وتغليبها لمنطق الحوار كخيار إستراتيجي لتحقيق التنمية والسلام في قارتنا ولبناء مجتمعات أفريقية متوازنة وآمنة ومستقرة .وشدد الرئيس التونسي في كلمته اليوم خلال الدورة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين على أهمية هذه المناسبة التي تنعقد في ظرف دولي خاص وفي ظلّ تحديات غير مسبوقة تواجهها البشرية جمعاء نتيجة تواصل انتشار جائحة "كورونا" التّي حتّمت استنباط مقاربات ورؤى تساعد على تجاوز آثارها وتأثيراتها العميقة .واستعرض جهود بلاده، منذ ظهور هذا الوباء، وخاصة من حيث دعوة المجتمع الدولي إلى اعتماد مقاربة تشاركية ومتضامنة للتعاطي الفاعل مع هذه الجائحة التي لم تستثن أحدا، حيث تم التأكيد على توسيع مفهوم الأمن الدولي الشامل، وتمت المناداة بضرورة استنباط آليّات جديدة للتصدّي للتهديدات والتحديات الدوليّة المستجدّة .وأكد أهمية البعد الأفريقي المحوري الذي ستظل بلاده متشبثة به في سياستها الخارجية، وملتزمة بالمشاركة الفاعلة في مبادرات تعزيز الاندماج وتوطيد التعاون الاقتصادي البيني في أفريقيا وتوظيف ما تزخر به القارة الأفريقية من إمكانيات وطاقات كبيرة، وتكريس قيم التضامن والتآزر ووحدة المصير وتطوير العمل الأفريقي المشترك .وأعرب في ختام كلمته عن تطلعه في أن يتوصّل هذا المنتدى إلى نتائج وتوصيات تُجسّد رغبة راسخة ثابتة في تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية وإرساء شراكات دائمة ومتينة تُرسل إلى شعوبنا رسالة أمل جديدة لتحقيق ما تصبو إليه من تطلعات مشروعة في الأمن والسلم والنماء .// انتهى //17:08ت م0180