رفحاء 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, توزيع 1213 منتجًا متنوعًا على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية لشهر فبراير 2021 م.وأوضحت الجمعية أن المنتجات شملت 202 سلة غذائية مشتملة على الأصناف المختلفة و235 بطانية شتوية، و775 كرتون تمور، بالإضافة لإيداع مبالغ كفالة الأيتام التي ترعاهم، وتأمين سكن وإعاشة لأسرة متعففة.وقدمت الجمعية الشكر للمساهمين والداعمين، داعيةً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تسليم المنتجات للأسر المستفيدة.// انتهى //17:47ت م0181