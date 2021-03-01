اقتصادي / البورصة المصرية تخسر 4ر1 مليار جنيه ومؤشراتها تتراجع
الاثنين 1442/7/17 هـ الموافق 2021/03/01 م واس
القاهرة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين مع ترقب أداء البورصات العالمية في بداية أسبوعها اليوم.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 11521 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 " بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 الأوسع نطاقا" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3351 نقطة.
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17:52ت م
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