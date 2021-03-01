القاهرة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين مع ترقب أداء البورصات العالمية في بداية أسبوعها اليوم.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 11521 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 " بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 الأوسع نطاقا" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3351 نقطة.// انتهى //17:52ت م0183