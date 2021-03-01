بيروت 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.10%، أي ما يعادل 1 نقطة، ليغلق عند مستوى 693.43 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9 آلاف و883 سهمًا، بقيمة 157 ألفًا و700 دولار، نفّذت من خلال 12 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و87 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و94 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:52ت م0184