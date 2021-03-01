الخرطوم 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس بعثة الصليب الأحمر بالسودان باسكال كوتا.وأوضح باسكال في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق للأنشطة والبرامج التي يضطلع بها الصليب الأحمر في السودان والجهود المقدرة التي تبذلها البعثة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى شرق السودان، والذي قال إنه يشهد تدفقات كبيرة للآجئين وانعكاس ذلك على الأوضاع في الشرق.وأضاف أن اللقاء تناول أوجه التعاون الكبير للحكومة السودانية مع المنظمات الدولية لتمكينها من أداء عملها، مما يشجع المنظمات لبذل المزيد من الجهد لتقديم العون في المجال الإنساني.// انتهى //19:00ت م0205