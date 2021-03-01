الكويت 17 رجب 1442 هـ الموافق01 مارس 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم, مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ, الذي يزور الكويت حالياً، واستعرض معهه تطورات الوضع في اليمن.وجدد الشيخ أحمد الناصر التأكيد على موقف الكويت الثابت والمبدئي حيال تقديم جميع أوجه الدعم لليمن ولشعبه وبذل جميع الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه وحرص دولة الكويت على استتباب الأوضاع السياسية والأمنية والوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث .وحث المبعوث الأممي على مواصلة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الهجمات والاعتداءات التي تستهدفت الضواحي والمنشآت المدنية، مجددا إدانة واستنكار دولة الكويت لتلك الهجمات المستمرة والمتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية والتي تعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الخليجي والعربي.// انتهى //19:33ت م0208