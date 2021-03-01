إسلام آباد 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم السفير البريطاني لدى باكستان كريستين تورنر.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني الإقليمي.كما استعرض الجانبان عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، والجهود المبذولة لإنجاحها.// انتهى //19:34ت م0210