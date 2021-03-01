الخرطوم 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسالتقى وزير التنمية الاجتماعيّة، السوداني أحمد آدم بخيت في مكتبه اليوم، بالممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس.وتناول اللقاء أولويات الوزارة فيما يلي خفض الفقر، وتمكين المرأة، وحماية الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الشرائح التي تقَع تحت مسؤوليّة الوزارة.وحث الطرفان على التعاون الوثيق في عمليّة بناء السلام وعلى الاستمرار في تنفيذ برامج العودة الطوعية للاجئين وتوطين النازحين، وبرامج المرأة والشباب.// انتهى //19:34ت م0211