إسلام آباد 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسقال مسؤولون باكستانيون اليوم إن قوات الأمن نجحت في إحباط عملية إرهابية كبيرة، وقضت على عنصرين إرهابيين.وأوضح مسؤولون بدائرة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في إقليم السند الباكستاني أن وحدة مكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية دقيقة بناء على معلومات استخباراتية في مدينة "سكهر" بإقليم السند وقضت على عنصرين إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس.وأضافوا أن الإرهابيين اللذين قتلا كانا من عناصر منظمة "نور الإسلام"، وينتميان إلى منطقة "وزيرستان" شمال غرب باكستان، وقد تسللا إلى إقليم السند قبل فترة، وكانا أيضاً مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في تفجير دورية للشرطة في منطقة "شانغلا" أدى إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة، فضلاً عن إلقاء قنابل يدوية على حاجز أمني لقوات الجيش في وزيرستان.// انتهى //19:34ت م0212