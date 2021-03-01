الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسعقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، لقاءً -عبر الاتصال المرئي- مع أعضاء اللجنة الوطنية التجارية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري.وجرى خلال اللقاء استعراض إستراتيجية سوق العمل، ومناقشة عدد من الموضوعات أبرزها: التشريعات والأنظمة المتعلقة بالقطاع التجاري، وإستراتيجية التوطين، وتحسين العلاقة التعاقدية، والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.// انتهى //20:03ت م0218