اقتصادي/ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعقد لقاءً مع أعضاء اللجنة الوطنية التجارية
الاثنين 1442/7/17 هـ الموافق 2021/03/01 م واس
الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس
عقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، لقاءً -عبر الاتصال المرئي- مع أعضاء اللجنة الوطنية التجارية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض إستراتيجية سوق العمل، ومناقشة عدد من الموضوعات أبرزها: التشريعات والأنظمة المتعلقة بالقطاع التجاري، وإستراتيجية التوطين، وتحسين العلاقة التعاقدية، والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.
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