ينبع 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم, حملة التطعيم ضد فيروس COVID-19 المستجد بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية .وأتيح لجميع المستفيدين من خدمات المركز الطبي فرصة الحجز للحصول على اللقاح حسب الأولوية, حيث تستمر الحملة طيلة أيام الأسبوع من الساعة 4م حتى 10م في مبنى العيادات القديم مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.//انتهى //20:29ت م0220