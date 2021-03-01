الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى, ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالمملكة العميد ركن جان كريستوف غرديه.// انتهى //20:43ت م0223