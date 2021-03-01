الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسافتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تدريباته ضمن ثاني تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.واستدعى المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي (31) لاعبًا للتجمّع،الذي يقام على مدار ثلاثة أيام.الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.// انتهى //20:44ت م0224