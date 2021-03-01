جيزان 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، سلسلة من المحاضرات الدعوية خلال شهر رجب الجاري، ضمن مبادرة (التزامنا إيمان وأمان)، يشارك فيها عدد من الدعاة "عن بعد" عبر البث المباشر على رابط الفرع الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث تُلقى اليوم محاضرة عن "فضل التوكل على الله"، وفي يوم الخميس القادم تقام محاضرة في "حسن الظن بالله" ويوم السبت تقام محاضرة بعنوان: (مواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا).وتقام في 25 من الشهر الجاري محاضرة بعنوان: (الدعاء وأثره في حياة المسلم)، وفي اليوم التالي محاضرة بعنوان: (العمل بالأسباب الشرعية)، وفي اليوم الذي يليه محاضرة عن وجوب الأخذ بالأسباب الشرعية والإجراءات الاحترازية في جائحة كورونا، وتختتم المحاضرات في 28 من الشهر ذاته حيث تقام محاضرة بعنوان: (الصبر والاحتساب عند المرض).وتأتي هذه المحاضرات ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية عبر الوسائل الإلكترونية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //20:44ت م0226