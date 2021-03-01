الدمام 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واستوّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد، نادي مضر بلقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021م، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد فوزه على نادي الخليج بنتيجة (27-22) في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وشهدت الدقائق الخمس الأولى من اللقاء تقدم مضر بفارق ثلاثة أهداف (5-2)، بعد ذلك بدأ الخليج في تقليص الفارق حتى وصل لنقطة التعادل (7-7) عند الدقيقة 12 من الشوط الأول، واستمرت المباراة سجالاً بين الطرفين حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت عودة مضر للتقدم من جديد بفارق ثلاثة أهداف (15-12) انتهى على إثرها الشوط الأول.وواصل مضر تقدمه وتوسيعه الفارق التهديفي في الشوط الثاني على الرغم من محاولات الخليج بالعودة، حتى انتهت المباراة بفوز مضر (27-22)، لينال الكأس والميداليات الذهبية، وحصل الخليج على المركز الثاني والميداليات الفضية.ويعد اللقب الثالث تاريخياً لنادي مضر بالسجل الذهبي لأبطال بطولة الكأس، بعدما حققه الموسم الماضي (2019/2020م)، بالإضافة لموسم (2013/2014م)، والحادي عشر له على مستوى البطولات المحلية (3 بطولات دوري ممتاز – 5 بطولات نخبة – 3 بطولات كأس).وقاد المباراة طاقم تحكيم سعودي مكون من الشقيقين محمد وتيسير الخضيمي ومسجل وميقاتي المباراة شوقي ربيع وعبدالرحمن العويس، وحكام الاحتياط حسين الكعيبي ومحمد ملائكة.وبارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد لنادي مضر بمناسبة تحقيقه اللقب ، وقال : "نحمد لله على اختتام أولى بطولات الموسم على مستوى الفريق الأول بنجاح، بعد موسم استثنائي في ظل الظروف التي يعيشها العالم مع جائحة كورونا (كوفيد 19)".وثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد جهود جميع الجهات الحكومية واللجان العاملة بالاتحاد ومنسوبي الأندية، وجميع الجهات الإعلامية، التي أسهمت -بعد توفيق الله-في نجاح أنشطة الاتحاد السعودي لكرة اليد، متمنياً التوفيق للجميع في قادم الأيام.// انتهى //20:56ت م0228