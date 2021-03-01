كينشاسا 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسلقي عشرة مدنيين مصرعهم في هجومين نفذهما مسلحو حركة "القوات الديمقراطية" في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأوضح الناطق باسم الجيش الكونغولي في إقليم ايتوري جول نغونغو اليوم أن ثمانية مدنيين قتلوا في قرية بويو في ايتوري، على يد مسلحي "القوات الديمقراطية" التي قتلت أيضاً مدنيين اثنين آخرين في كايناما شمال شرقي البلاد.// انتهى //21:34ت م0238